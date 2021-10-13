В Петербурге умер врач, отбиравший Гагарина в отряд космонавтов

Фото: TASS/Фотохроника ТАСС
Доцент кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Иван Колосов, работавший с первым отрядом космонавтов, скончался на 90-м году жизни. Об этом со ссылкой на историка отечественной космонавтики Александра Железнякова сообщает РИА Новости.
По его словам, Колосов умер 10 октября в Санкт-Петербурге. Прощание с ним состоится 15 октября в Траурном зале городского крематория.
С 1960 по 1976 год Колосов служил в Центре подготовки космонавтов. В разное время он занимал должности помощника ведущего врача, ведущего врача и начальника Лаборатории летно-космической подготовки, а также принимал участие в отборе членов первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина.
Колосов является автором более 156 научных работ, соавтором учебника по авиационной и космической медицине и учебного пособия "Космическая медицина".
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