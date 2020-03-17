Умерла вдова Юрия Гагарина

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Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили ТАСС в Центре подготовки космонавтов.

Причина ее смерти не уточняется. Вопрос о том, где и когда пройдут похороны, сейчас решается.

Валентина Гагарина родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. Окончила Оренбургское медицинское училище. Позже работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами.

После свадьбы с Юрием Гагариным, курсантом местного летного училища, уехала из Оренбурга. После смерти первого космонавта жила в Звездном городке.