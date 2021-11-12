Умер почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов

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Почетный директор НМИЦ кардиологии, академик РАН Евгений Чазов скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что научные разработки Чазова по лечению пациентов при инфарктах и подходы к терапии тромбозов широко применялись не только в России, но в Европе и США. Кроме того, в 1982 году кардиолог был удостоен Ленинской премии за разработку тромболитической терапии, основанной на применении фибролизина, который медик испытал на себе.

Чазов также выступал сопредседателем движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которое в 1985 году получило Нобелевскую премию мира.

Деятельность академика была отмечена множеством наград.

