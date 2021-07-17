Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Актера и музыканта Петра Мамонова проводили в последний путь продолжительными аплодисментами десятки пришедших проститься с артистом.

На церемонию прощания, которая проходила в Донском монастыре, пришли его коллеги, близкие, друзья, а также почитатели его творчества.

Мамонова похоронят в подмосковном городе Верее, где музыкант жил последние 25 лет.

15 июля Мамонов скончался. Ему было 70 лет.

1 июля стало известно, что Петр Мамонов находится в реанимации больницы в Коммунарке с коронавирусом. По словам жены музыканта, его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения. Супруги находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения Ольга объяснить не смогла.

Петр Мамонов получил известность как музыкант и лидер андеграундной рок-группы "Звуки Му". Он также снимался в кино. За роль в картине "Остров" Павла Лунгина артист был удостоен множества наград.