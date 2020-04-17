Заболевший COVID-19 режиссер Радов скончался в Москве

Фото: Facebook/TEFIRussia

Кинорежиссер и продюсер Александр Радов скончался в Москве. Известно, что у него была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19.

"С горечью сообщаем, что сегодня днем Александр Георгиевич скончался в 15-й Филатовской больнице", – сообщила пресс-служба Академии российского телевидения на официальной странице в Facebook.

Отмечается, что режиссеру было 79 лет.

Александр Радов родился 23 июля 1940 года в городе Ленинград. С 2020 года являлся генеральным продюсером студии "Фишка-фильм". Трудился в Международной академии телевидения и радио.

Радов выступал продюсером документальных фильмов "Больше, чем любовь", "Портреты эпохи" и других. Создал фильмы "Лягушка в молоке", "Облако" и "Вид на жительство".