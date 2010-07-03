Режиссер Юрий Шиллер ушел из жизни

В воскресенье, 17 марта, российский кинорежиссер-документалист Юрий Шиллер умер в возрасте 77 лет, говорится на сайте Союза кинематографистов РФ.

О дате и месте проведения церемонии прощания пока не сообщается.

Юрий Шиллер снял более 60 документальных и игровых фильмов. Имеет звание заслуженного деятеля искусств. Режиссер был удостоен Государственной премии России.

По лентам Шиллера преподают во ВГИКе.