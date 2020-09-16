Скончался отец Билла Гейтса

Фото: Instagram/thisisbillgates

Скончался отец основателя технологической корпорации Microsoft Билла Гейтса Уильям Генри (Билл) Гейтс.

Как сообщил Гейтс в своем Instagram, его отец умер в возрасте 94 лет.

"Смерть моего отца – ужасная потеря для нашей семьи и для многих людей, с жизнями которых он был связан", – заявил Гейтс.

Он подчеркнул, что Гейтс-старший всегда направлял его и супругу Мелинду посвящать себя помощи людям.

"Мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он являлся всем тем, чем я только стремлюсь стать", – написал основатель Microsoft.

По данным газеты The New York Times, причиной смерти стала болезнь Альцгеймера.