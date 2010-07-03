Композитор Игорь Извеков найден мертвым

Тело композитора Игоря Извекова найдено на Маломосковской улице в Москве. Следователи проверяют причины и обстоятельства его смерти.

О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предварительно, Извеков умер 15 июля. На его теле нет видимых телесных повреждений.

Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.

Игорь Извеков был композитором, звукорежиссером, музыкальным педагогом. Он руководил вокально-инструментальными ансамблями.

Также он работал над полной песенной антологией Николая Караченцова как звукорежиссер-реставратор, работал с альбомами Михаила Боярского, Елены Суржиковой и Руслана Неврединова.

