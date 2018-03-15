Церемонию прощания с Табаковым посетили несколько тысяч человек

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Церемонию прощания с актером, режиссером и педагогом Олегом Табаковым уже посетили несколько тысяч человек, сообщила руководитель пресс-службы МХТ имени Чехова Мария Малкина. Она рассказала о ходе траурного мероприятия Агентству "Москва".

Ранее сообщалось, что на входе в МХТ имени Чехова выстроились длинные очереди из желающих почтить память артиста. Среди пришедших на церемонию: народный артист РФ Владимир Машков, глава Союза театральных деятелей, народный артист РСФСР Александр Калягин, режиссер Адольф Шапиро.

Проститься также пришли народный артист РФ Игорь Верник, депутат Госдумы Владислав Третьяк, актеры Станислав Дужников и Андрей Бурковский, народный артист России Евгений Миронов, заместитель министра культура РФ Александр Журавский, журналист Виктор Шендерович, заммэра Леонид Печатников, глава столичного департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели культуры, политики и чиновники. Отмечалось, что траурное мероприятие посетил Сергей Собянин.

Прощание проходит на исторической сцене театра с 9:00. После завершения церемонии планируется провести закрытое отпевание и похороны на Новодевичьем кладбище на центральной аллее. До начала официального траура горожане приносили цветы в память об артисте к зданию театра.

Олег Табаков ушел из жизни 12 марта на 83-м году жизни после длительной болезни. В ноябре 2017 года артист попал в реанимацию Первой Градской больницы с диагнозом пневмония. Актера удалось стабилизировать, но затем его состояние стало быстро ухудшаться.

МХТ имени Чехова отменил все спектакли на три дня, в "Табакерке" отменили спектакль "Женитьба" по комедии Николая Гоголя, который должен был состояться 12 марта.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью артиста выразили Владимир Путин, вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры РФ Владимир Мединский.

Дань уважения памяти усопшего отдадут и на студии "Союзмультфильм". Все новые серии мультфильма про "Простоквашино" посвятят Олегу Табакову, озвучивавшему кота Матроскина.

Горожане смогут вспомнить творчество артиста на бесплатных показах фильмов в кинотеатрах "Москино". Там же можно будет оставить соболезнования в специальных книгах, которые потом передадут родственникам.

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