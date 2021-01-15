Прощание с Борисом Грачевским состоится 17 января в Доме кино

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Церемония прощания с художественным руководителем "Ералаша" Борисом Грачевским состоится 17 января в Доме кино в открытом формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.

"Прощание (состоится. – Прим.ред.) в воскресенье в 11:00 в Доме кино, похороны – на Троекуровском кладбище", – сказала Белоцерковская.

Информацию о том, что прощание состоится 17 января в Доме кино, подтвердили Агентству "Москва" в Союзе кинематографистов России.

О смерти художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского стало известно 14 января. Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что причиной смерти Грачевского стал COVID-19.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. После окончания Калининградского механического техникума он проходил службу в Советской армии (1968 год).

В 1974 году Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". До 1984 года Грачевский был директором журнала, а впоследствии стал его художественным руководителем.

В 1990-х он окончил экономическое отделение Всероссийского государственного института кинематографии по направлению "Организация кинопроизводства".

Грачевский поставил художественные фильмы "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Многим также он знаком по ролям в фильмах "Мексиканский вояж Степаныча", "Короткие волны" и "Трое сверху".

Грачевский входил в общественный совет Российского еврейского конгресса и был членом попечительского совета благотворительного фонда "Улыбка ребенка". Он был награжден орденами Почета и Дружбы.

