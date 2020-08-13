Умер актер из фильма "Битва за Севастополь" Сергей Куницкий

Фото: Фото: кадр из фильма "Тайны следствия-13" (2013), режиссер Рената Грицкова

На 36-м году жизни умер российский актер Сергей Куницкий, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский Губернский театр.

"Внезапный уход, огромная, непостижимая потеря, которую невозможно пока ни осознать, ни принять. Ему было 35 лет", – говорится в публикации.

Актер Сергей Куницкий играл в фильмах и сериалах. Известен своими ролями в таких картинах, как "Мы из будущего", "Битва за Севастополь", "Шеф", "Тест на беременность" и других.