Прощание с народным артистом РФ Владимиром Симоновым. Прямой эфир

В Театре имени Вахтангова проходит прощание с актером театра и кино Владимиром Симоновым. Москва онлайн ведет прямую трансляцию с траурной церемонии.

О смерти народного артиста России стало известно в ночь на 9 ноября. Ему было 68 лет.

За свою творческую карьеру Владимир Симонов сотрудничал с несколькими ведущими театрами Москвы, но большую часть жизни отдал Театру имени Вахтангова. На его сцене актер воплотил десятки ярких образов. В их числе – Тартальи в легендарном спектакле "Принцесса Турандот", Отелло из одноименной трагедии Уильяма Шекспира, профессора Серебрякова из чеховской пьесы "Дядя Ваня" и многие другие роли.

Фильмография Симонова насчитывает почти 150 киноработ. Зрителям он запомнился по ролям в таких проектах, как "Одиноким предоставляется общежитие", "Свадьба", "Граница. Таежный роман", "Дети Арбата", "Кухня", "Перевал Дятлова" и "Домашний арест".

Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище.