Скончалась британская актриса Барбара Виндзор

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На 84-м году жизни в Лондоне умерла британская актриса Барбара Виндзор, сообщает "Экспресс газета".

Она скончалась накануне, об этом сообщил муж актрисы Скотт Митчелл.

Последние шесть лет Виндзор страдала болезнью Альцгеймера, она и послужила причиной смерти. О дате и месте похорон будет известно позднее.

Барбара Виндзор родилась в 1937 году. Актриса известна в Великобритании своими ролями в классической мелодраме "Так держать" (1964), сериале "Жители Ист-Энда" (1994–2010) и фильме Тима Бертона по мотивам произведений Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".