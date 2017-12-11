Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Москва простилась с Броневым под музыку из фильма "Семнадцать мгновений весны".

Как сообщает ТАСС, отдать дань памяти артисту пришло более 300 человек. С гвоздиками в руках они по очереди выходили на сцену, где стоял гроб, окруженный венками из алых и белых цветов. Траурный конвой также внес на сцену прощальный венок от президента России Владимира Путина.

Также простились с артистом режиссер Марк Захаров, директор театра "Ленком" Марк Варшавер, актер Олег Меньшиков, руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

Директор московского театра "Ленком" Леонид Броневой скончался в Москве утром 9 декабря. Он умер в больнице в 7:30 после тяжелой болезни. Актеру театра и кино было 88 лет. Народного артиста СССР похоронят на Новодевичьем кладбище.

Броневой был лауреатом Государственных премий РСФСР и России, был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством".

Известность Броневой получил после роли Генриха Мюллера в "Семнадцати мгновений весны". Также он сыграл в фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные".