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Народного артиста СССР Леонида Броневого похоронят на Новодевичьем кладбище. Такое решение принял Сергей Собянин при поступлении соответствующего обращения, передает "Интерфакс".

Прощание с актером театра и кино состоится 11 декабря в Большом зале театра "Ленком". Гражданская панихида начнется в 11 утра.

Леонид Броневой умер в больнице утром 9 декабря после тяжелой болезни. Ему было 88 лет.

Броневой являлся лауреатом Государственных премий РСФСР и России, был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством".

Он известен по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные".