Умер народный артист СССР Леонид Броневой

Фото: ТАСС/Арсений Несходимов

Директор московского театра "Ленком" Леонид Броневой скончался в Москве. Народного артиста СССР не стало утром 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Он умер в больнице в 7:30 после тяжелой болезни. Актеру театра и кино было 88 лет.

Прощание с артистом состоится в "Ленкоме", даты прощания и похорон станут известны позже.

Броневой был лауреатом Государственных премий РСФСР и России, был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством".

Известность Броневой получил после роли Генриха Мюллера в "Семнадцати мгновений весны". Также он сыграл в фильмах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен" и "Небеса обетованные".