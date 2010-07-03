Прощание с актером Геннадием Фроловым пройдет 14 апреля

Прощание с одним из ведущих и старейших актеров театра "Современник", народным артистом России Геннадием Фроловым пройдет в воскресенье, 14 апреля. Об этом сообщается на сайте театра.
В пресс-службе Фролова назвали одним из первых актеров "Современника", человеком, "который строил этот театр, посвятил ему всю жизнь и вложил свое сердце". Представители театра уточнили, что дата прощания уже определена − 14 апреля. Более подробную информацию поклонникам актера пообещали сообщить позднее.
10 апреля стало известно, что Геннадий Фролов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Выпускник школы-студии МХАТ, Фролов сначала работал в Московском художественном академическом театре, а в 1961 году перешел в "Современник". За свою долгую творческую карьеру он не только играл в театре, но и снялся более чем в 50 картинах. В их числе − "Следствие ведут знатоки", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Человек без паспорта", "Битва за Москву".
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