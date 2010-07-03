Актер Геннадий Фролов умер на 82-м году жизни

Фото: kino-teatr.ru

Народный артист РФ Геннадий Фролов умер 82-м году жизни. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу театра "Современник".

Одного из ведущих и старейших актеров театра не стало после продолжительной болезни. Дату и место похорон объявят позже.

Геннадий Фролов родился в 1937 году. Окончил школу-студию МХАТ, затем служил в Московском художественном академическом театре. В 1961-м перешел в "Современник".

Снялся более чем в 50 фильмах. Зрители знают Фролова по ролям в кинолентах "Следствие ведут знатоки", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Человек без паспорта", "Гулящие люди", "Битва за Москву".