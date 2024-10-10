Умерла вдова Роберта Кеннеди

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Вдова Роберта Кеннеди Этель скончалась на 97-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Джозеф Кеннеди III на своей странице в соцсети Х.

По его словам, причиной смерти стало осложнение после инсульта, который она перенесла во сне утром 3 октября. Накануне ее госпитализировали. Сообщалось, что женщина чувствовала себя комфортно, получала наилучший уход и была в окружении семьи.

Кеннеди-младший отметил, что после себя она оставила девятерых детей, 34 внука и 24 правнука, а также многочисленных племянниц и племянников, которые все очень любят ее.

"Она была набожной католичкой и ежедневно причащалась, и нам приятно сознавать, что она воссоединилась с любовью всей своей жизни, нашим отцом Робертом Кеннеди", – написал ее внук.

Этель Кеннеди является невесткой бывшего президента США Джона Ф. Кеннеди и матерью Роберта Ф. Кеннеди-младшего, недавно завершившего свою президентскую кампанию в пользу Дональда Трампа. Она также известна тем, что активно способствовал своему мужу в его общественной и политической деятельности.

В 2014 году мост через реку Анакостия в США был переименован в честь Этель Кеннеди и в знак признательности за ее защиту интересов окружающей среды и социальных проблем в округе Колумбия. В этом же году она была награждена Президентской медалью свободы тогдашнего лидера Штатов Барака Обамы за приверженность "продвижению дел социальной справедливости, прав человека, защиты окружающей среды и большей бедности посредством создания бесчисленных волновых надежд, способов изменения во всем мире".