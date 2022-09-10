Умер один из создателей "Каникул в Простоквашино" Владимир Вышегородцев

Фото: кадр из мультфильма "Каникулы в Простоквашино"; режиссер – Владимир Попов; производство – "Союзмультфильм"

Скончался один из создателей "Каникул в Простоквашино" Владимир Вышегородцев на 73-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление "Союзмультфильма".

Шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков сообщил, что мультипликатор скончался 9 сентября.

"Прощание с Владимиром Ивановичем состоялось сегодня в Московской клинической больнице имени С. С. Юдина", – говорится в сообщении "Союзмультфильма".

Вышегородцев работал над созданием мультфильмов "Каникулы в Простоквашино", "Котенок по имени Гав", "Пес в сапогах", "Добрыня Никитич и Змей Горыныч", "От двух до пяти". Он является заслуженным художником Российской Федерации.