Скончался главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров

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Главный конструктор самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров умер на 70-м году жизни 9 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной авиастроительной корпорации.

Там отметили, что Мухтаров был профессионалом своего дела, а также отличался конструкторским талантом, широким научно-техническим кругозором и исключительной личной дисциплинированностью.

Отмечается, что c 2008 года специалист являлся руководителем процессов по модернизации и поддержанию летней годности самолетов Ил-18, Ил-20, Ил-38, Ил-38Н, Ил-38SD и Ил-62.

"От лица Объединенной авиастроительной корпорации и ПАО "Ил" выражаем глубокие соболезнования родным и близким Шамиля Джаватовича", – говорится в сообщении корпорации.