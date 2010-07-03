Умер актер фильма "Люди в черном"

Фото: кадр из фильма "Люди в черном", 1997 год, реж. Барри Зонненфельд
Американский актер Рип Торн, снявшийся в фильме "Люди в черном" и ряде других популярных картин, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил в Twitter новостной портал Newsbell со ссылкой на слова родственников киноартиста.
По данным портала, Торн умер в округе Личфилд штата Коннектикут. Причина смерти актера не уточняется.
BREAKING: Actor Rip Torn, 88, has died according to his family; lived in Litchfield County and starred in Men in Black and The Larry Sanders Show among many. pic.twitter.com/JGLHj2sEVE
Рип Торн родился в штате Техас в 1931 году. В кино он дебютировал в 1956 году, снявшись в небольшой роли в фильме "Куколка" режиссера Элиа Казана. За свою длительную актерскую карьеру Торн сыграл более чем в сотне художественных фильмов. Одной из его самых популярных ролей стала роль агента Z в "Людях в черном". Торн также известен как продюсер нескольких кинолент.
В декабре прошлого года на YouTube-канале студии Sony Pictures Entertainment появился трейлер четвертой части популярной фантастической комедии "Люди в черном". В продолжении фильма снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон. Режиссером картины стал Феликс Гэри Грей, а авторами сценария – Мэтт Холлоуэй и Арт Маркам, которые работали над культовым кинокомиксом "Железный человек". В России премьера картины состоялась 12 июня 2019 года.
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