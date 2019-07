Умер актер фильма "Люди в черном"

Американский актер Рип Торн, снявшийся в фильме "Люди в черном" и ряде других популярных картин, скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил в Twitter новостной портал Newsbell со ссылкой на слова родственников киноартиста.

По данным портала, Торн умер в округе Личфилд штата Коннектикут. Причина смерти актера не уточняется.

BREAKING: Actor Rip Torn, 88, has died according to his family; lived in Litchfield County and starred in Men in Black and The Larry Sanders Show among many. pic.twitter.com/JGLHj2sEVE