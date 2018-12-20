В Сети появился трейлер четвертой части фильма "Люди в черном"

Фото: кадр из фильма "Люди в черном"-4

На официальном канале студии Sony Pictures Entertainment на YouTube появился первый трейлер четвертой части популярной фантастической комедии "Люди в черном".

В продолжении фильма снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон. Режиссером картины стал Феликс Гэри Грей. Авторами сценария являются Мэтт Холлоуэй и Арт Маркам, которые работали над культовым кинокомиксом "Железный человек". Известно, что в новой части комедии появится девушка-агент.

Ранее Томпсон опубликовала в соцсетях фото со съемок нового фильма "Люди в черном". На снимке она вместе с актером Крисом Хемсвортом, известным по роли Тора во Вселенной Marvel.

"Люди в черном" – серия фильмов о секретной организации, которая контролирует деятельность инопланетян на Земле. Первый фильм вышел в 1998 году, второй — в 2002, третий — в 2012-м. Премьера ремейка запланирована на 2019 год.