В Сети появился трейлер четвертой части фильма "Люди в черном"

На официальном канале студии Sony Pictures Entertainment на YouTube появился первый трейлер четвертой части популярной фантастической комедии "Люди в черном".
В продолжении фильма снялись Тесса Томпсон, Ребекка Фергюсон, Крис Хемсворт и Лиам Нисон. Режиссером картины стал Феликс Гэри Грей. Авторами сценария являются Мэтт Холлоуэй и Арт Маркам, которые работали над культовым кинокомиксом "Железный человек". Известно, что в новой части комедии появится девушка-агент.
Ранее Томпсон опубликовала в соцсетях фото со съемок нового фильма "Люди в черном". На снимке она вместе с актером Крисом Хемсвортом, известным по роли Тора во Вселенной Marvel.
"Люди в черном" – серия фильмов о секретной организации, которая контролирует деятельность инопланетян на Земле. Первый фильм вышел в 1998 году, второй — в 2002, третий — в 2012-м. Премьера ремейка запланирована на 2019 год.
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