Сергея Березина похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с композитором Сергеем Березиным, сообщает Агентство "Москва".
Проститься с композитором пришли звезды и деятели искусства. Среди них поэтесса, автор текстов песен Лариса Рубальская, председатель Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей Андрей Батурин, писатель Сергей Фролов, администратор вокально-инструментальных ансамблей "Веселые ребята", "Самоцветы", "Лейся, песня", основатель и художественный руководитель ВИА "Надежда" Михаил Плоткин.
Затем композитора похоронили на Троекуровском кладбище. Его могила расположена рядом с писателем Эдуардом Успенским, писателем Владимиром Войновичем и актрисой Натальей Крачковской.
Сергей Березин – автор популярных песен "Снег кружится", "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду".
Также он написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской. Песни заслуженного артиста РСФСР вошли в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Николая Караченцова, Иосифа Кобзона и Филиппа Киркорова. В 1975 году композитор основал вокально-инструментальный ансамбль "Пламя".
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