Сергея Березина похоронят на Троекуровском кладбище

Композитор Сергей Березин, который скончался 5 августа на 82-м году жизни, будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Березина похоронят на Троекуровском кладбище", – заявил Немерюк РИА Новости. Кроме того, представитель ансамбля "Пламя" уточнил, что прощание с композитором может пройти в пятницу, 9 августа.

Сергей Березин – автор популярных песен "Снег кружится", "Идет солдат по городу", "На дальней станции сойду".

Также он написал несколько десятков песен на слова Ларисы Рубальской. Песни заслуженного артиста РСФСР вошли в репертуар Льва Лещенко, Ольги Зарубиной, Николая Караченцова, Иосифа Кобзона и Филиппа Киркорова. В 1975 году композитор основал вокально-инструментальный ансамбль "Пламя".