Скончался автор песни "Снег кружится" Сергей Березин

На 82-м году жизни скончался композитор Сергей Березин, сообщила в Instagram поэтесса Лариса Рубальская.

"Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек", – написала поэтесса, добавив, что Березин много лет был оставался нее "близким, надежным другом".



Серегей Березин являлся основателем и руководителем вокально-инструментального ансамбля "Пламя". Он известен такими песнями, как "Идет солдат по городу", "Снег кружится" и "На дальней станции сойду". Произведения Березина исполняли, в частности, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Анне Вески, Николай Караченцов, Валентина Толкунова и Филипп Киркоров.