Прощание с Крылатовым состоится в храме на Ходынском поле 11 мая

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Прощание с народным артистом России Евгением Крылатовым состоится 11 мая в храме иконы Божией Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле, сообщила РИА Новости дочь композитора Мария Крылатова.

"В субботу прощание в храме "Отрада и утешение" на Ходынском поле, который за Боткинской больницей", – сказала дочь композитора.

Она добавила, что похоронят Крылатова на Митинском кладбище.

Автора музыки к песням "Крылатые качели", "Три белых коня" и "Прекрасное далеко" не стало утром 8 мая. У него была двусторонняя пневмония.

Евгений Крылатов родился в 1934 году в Свердловской области. Окончил Мотовилихинскую музыкальную школу и Пермское музыкальное училище. Позже он учился в Московской консерватории по классу сочинения и по классу фортепиано. Создал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам.

