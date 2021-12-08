Церемония прощания с Ниной Ургант началась в Санкт-Петербурге

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В Александринском театре в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с актрисой Ниной Ургант. Проводить артистку в последний путь пришли ее родные, близкие и коллеги, а также члены правительства, сообщает РИА Новости.

"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил", – сказал в ходе церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, назвав актрису символом города.

Между тем худрук Александринского театра Валерий Фокин охарактеризовал Ургант как "блестящую характерную актрису". По его словам, она вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины XX века.

О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

За годы своей карьеры актриса служила в Академическом театре имени Волкова в Ярославле, затем перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, а с 1962 года являлась актрисой Александринского театра.

В числе наиболее известных фильмов с ее участием – "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина".

В 1974 году Ургант присвоили звание народной артистки РСФСР, а в 1976 году она стала лауреатом Государственной премии СССР.

