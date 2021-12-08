Церемония прощания с Ниной Ургант началась в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
В Александринском театре в Санкт-Петербурге проходит церемония прощания с актрисой Ниной Ургант. Проводить артистку в последний путь пришли ее родные, близкие и коллеги, а также члены правительства, сообщает РИА Новости.
"Мы прощаемся с великой актрисой, великой петербурженкой Ниной Николаевной Ургант. Мои глубокие соболезнования в этот скорбный час для всех, кто ее знал и любил", – сказал в ходе церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, назвав актрису символом города.
Между тем худрук Александринского театра Валерий Фокин охарактеризовал Ургант как "блестящую характерную актрису". По его словам, она вошла в плеяду великих мастеров Александринского театра второй половины XX века.
О смерти Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.
За годы своей карьеры актриса служила в Академическом театре имени Волкова в Ярославле, затем перешла в Ленинградский театр имени Ленинского комсомола, а с 1962 года являлась актрисой Александринского театра.
В числе наиболее известных фильмов с ее участием – "Белорусский вокзал", "Волшебная сила", "Осторожно, бабушка!", "Я родом из детства", "Красавец-мужчина".
В 1974 году Ургант присвоили звание народной артистки РСФСР, а в 1976 году она стала лауреатом Государственной премии СССР.
"Тайны кино": Нина Ургант
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: