Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Народного артиста РСФСР Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище. Могила режиссера расположена на центральной аллее рядом с народным артистом СССР Василием Лановым.

Ранее завершилась церемония прощания с Меньшовым. Она проходила в Центральном доме кинематографистов. На ней присутствовали супруга артиста Вера Алентова, дочь Юлия Меньшова, друзья и близкие.

Проститься с артистом также приехали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и другие. На прощании также побывали актеры и студенты актерской мастерской Алентовой и Меньшова во ВГИКе.

Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля. Советский и российский режиссер, актер, сценарист, продюсер умер от последствий коронавируса. Ему был 81 год.

