Умер народный артист России Михаил Глуз

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Народный артист России, композитор Михаил Глуз умер на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра "Ленком".

"Сегодня пришло печальное известие – не стало композитора, народного артиста России Михаила Глуза. Ему было 69 лет", – говорится в сообщении.

Информация о месте и времени прощания с композитором будет опубликована позднее.

Михаил Глуз родился в 1951 году. Он являлся автором музыки к фильмам и театральным постановкам, в том числе балетам, мюзиклам и рок-операм. Музыка композитора звучит в спектакле "Поминальная молитва", в возрождении которого Глуз принимал активное участие.