Москва простилась с Алексеем Булдаковым

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Большом зале Дома кино простились с актером Алексеем Булдаковым. На церемонии прощания присутствовали родные артиста, его друзья, коллеги и поклонники.

На Троекуровском кладбище пройдут похороны Булдакова.

Артист скончался в ночь на 3 апреля в возрасте 68 лет в Улан-Баторе. В Монголию он поехал отмечать день рождения друзей. После случившегося тело народного артиста России отправили на родину.

Концертный директор Булдакова рассказала, что он умер во сне. Причиной смерти называют оторвавшийся тромб.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в Алтайском крае. До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани, в 1985–1992 годах – в Театре-студии при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году переехал в Москву.

В кино дебютировал в 1982 году, появившись в фильме "Сквозь огонь". Популярность ему принесла роль в картине "Особенности национальной охоты".