Поклонники Бельмондо возложили цветы к посольству Франции в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Поклонники французского актера Жан-Поля Бельмондо, который скончался 6 сентября в возрасте 88 лет, возложили цветы к зданию посольства Франции в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В посольстве отметили, что книга соболезнований в таких случаях не открывается, но все желающие почтить память актера могут сделать это перед зданием посольства.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил его адвокат Мишель Годест. По его словам, в последнее время артист испытывал сильную усталость.

За свою профессиональную деятельность актер был удостоен высоких наград Франции: ордена "За заслуги в области искусства и литературы" и ордена Почетного легиона.

В 2006 году Жан-Поль Бельмондо стал командором ордена Искусств и Литературы – высшей награды министерства культуры Франции.

Кроме того, актер является обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф.

В связи с кончиной актера соболезнования выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он отметил, что Жан-Поль Бельмондо был национальным достоянием.

