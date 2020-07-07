Композитора Эннио Морриконе похоронили в Риме

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Итальянского композитора Эннио Морриконе похоронили на кладбище "Лаурентино" на южной окраине столицы Италии. Об этом сообщает агентство АНСА.

Церемония прощания прошла в узком семейном кругу. Об этом просил сам композитор в своем некрологе. Морриконе также в письме выразил жене Марии "невероятную любовь, которая держала их вместе".

Итальянский композитор умер в возрасте 91 года. Он скончался в одной из клиник Рима от последствий падения. Несколько дней назад он сломал бедро.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, также на его счету более 100 самостоятельных произведений. Композитор получил множество международных призов.

Морриконе является девятикратным лауреатом премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам, трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", а также двукратным обладателем "Оскара".

На его счету 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми.

