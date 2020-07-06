Эннио Морриконе написал некролог о самом себе

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Итальянский композитор Эннио Морриконе, ушедший из жизни 6 июля, написал некролог о самом себе, передает РИА Новости. Показал его журналистам адвокат и друг семьи композитора Джорджо Ассумма.

"Я, Эннио Морриконе, умер. Я объявляю об этом всем друзьям, которые всегда были рядом со мной; но и тех, кто немного далеко, я приветствую с большой любовью", – говорится в тексте.

Также Морриконе просит похоронить его в приватной форме, поскольку не хочет никого беспокоить, и тепло прощается с родными и близкими. Своей жене Марии композитор выразил "невероятную любовь, которая держала их вместе".

Итальянский композитор умер в возрасте 91 года. Он скончался в одной из клиник Рима от последствий падения. Несколько дней назад он сломал бедро.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, также на его счету более 100 самостоятельных произведений. Композитор получил множество международных призов.

Морриконе является девятикратным лауреатом премии "Давид ди Донателло" за лучшую музыку к различным фильмам, трехкратным лауреатом премии "Золотой глобус", а также двукратным обладателем "Оскара".

На его счету 27 золотых и семь платиновых дисков, а его саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" (1966) был включен в Зал славы Грэмми.

