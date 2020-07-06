Режиссер Хотиненко рассказал о работе с композитором Морриконе

Итальянский композитор Эннио Морриконе скончался в ночь на 6 июля в одной из римских клиник. Ему был 91 год. Сообщается, что причиной смерти стало недавнее падение, после которого Морриконе оказался в больнице. За годы своей работы композитор написал музыку для более чем 400 фильмов, стал обладателем двух премий "Оскар" и многих других. Рассказываем, как композитор изменил мир музыки и кино.



Работал, не ожидая вдохновения

Фото: AP/Michael Sohn

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме в семье профессионального джазового музыканта и домохозяйки, где был пятым ребенком. Свою первую музыкальную композицию он сочинил в возрасте шести лет.

Позднее поступил в один из самых лучших музыкальных вузов Италии – римскую государственную Консерваторию Санта-Чечилия. В 1946 году будущий композитор получил диплом по классу игры на трубе, а в 1954 – по классу композиции, где его преподавателем стал Гоффредо Петрасси (Петрасси относят к одним из самых весомых композиторов середины прошлого века. – Прим. ред.).

В юности Морриконе играл в ночных клубах в составе музыкальных групп, которые исполняют джаз. Позднее – в оркестре одного из театров Рима, затем писал музыку к постановкам. К концу 50-х начал заниматься аранжировкой и работал на радиостанциях и сотрудничал со многими звездами, в том числе с Шарле Азнавуром.

Но всемирную славу композитору принесла работа над вестерном "За пригоршню долларов" Серджо Леоне. Затем появились не менее успешные проекты, созданные с тем же режиссером: фильмы "На несколько долларов больше" (1965), "Хороший, плохой, злой" (1966), "Однажды на Западе" (1968), "Однажды в Америке".

Тандем Морриконе и Леоне стал одним из самых популярных в кинематографе. Музыкант рассказывал, что режиссер в своих работах придавал музыке главенствующее значение, поэтому сначала создавался музыкальный фон к фильму, а только после того Леоне начал снимать эпизоды.

За годы карьеры, кроме Леоне, композитор работал с Оливером Стоуном, Фернандо Бертолуччи, Пьером Пазолини, Брайаном де Пальма, Романом Полански и многими другими. А в 2004 году Морриконе написал музыку к фильму "72 метра" российского режиссера Владимира Хотиненко.

Известно, что композитор не один раз отказывался от совместной работы с Квентином Тарантино. Морриконе объяснял это тем, что режиссер дает слишком мало времени и "использует музыку необдуманно". Поэтому в картинах "Джанго освобожденный" и "Бесславные ублюдки" звучала музыка маэстро, которую он написал ранее. Позднее композитор все-таки согласился на сотрудничество и создал музыку для "Омерзительной восьмерки" – эта картина принесла Морриконе первый "Оскар".

По словам композитора, получая новый заказ, перед работой он обсуждал с режиссером замысел будущей картины, а потом просто садился и сочинял, не ожидая вдохновения. А в своих композициях к фильмам стремился передать то, что нельзя донести до зрителей при помощи видеокартинки.

Помимо композиторской деятельности, Морриконе еще известен в качестве дирижера. В последние годы жизни он выступал с Чешским национальным симфоническим оркестром, много гастролировал. Так, в 2016 году начался его тур по миру "60 лет музыки", который посвящался юбилею его творчества. В рамках него он дал два концерта в России: в "Ледовом Дворце" в Санкт-Петербурге и в Государственном Кремлевском дворце в Москве зимой 2018 года.



За свою творческую жизнь Морриконе получил два "Оскара": в 2007 году – почетного "Оскара", а в 2015 – за музыку к фильму "Омерзительная восьмерка". Также в разные годы становился обладателем музыкальных наград Британской академии. В 2009-м за саундтрек к фильму "Хороший, плохой, злой" композитора включили в Зал славы премии Grammy. В том же году получил шведскую Полярную музыкальную премию. А в 2020-м его наградили испанской премией принцессы Астурийской в области искусств за "фундаментальный вклад в создание музыки для кино".



Известно, что Морриконе умер 6 июля из-за осложнений, вызванных после падения. Он попал в одну из больниц Рима с переломом бедренной кости. Адвокат композитора сообщил, что похороны пройдут без публичной панихиды.

Президент Италии Серджо Маттарелла заявил, что Морриконе оставил глубочайший след в истории музыки второй половины ХХ века.





Серджо Маттарелла президент Италии Кончина Эннио Морриконе лишает нас выдающегося и гениального артиста. Изысканный и в то же время популярный музыкант, он оставил глубокий след в музыкальной истории конца ХХ века. Благодаря своим саундтрекам он внес большой вклад в распространение и укрепление авторитета Италии в мире.

Также итальянский лидер выразил "семье маэстро глубокие соболезнования и чувства нежной близости". В свою очередь, премьер-министр страны Джузеппе Конте отметил, что Италия будет помнить гений Морриконе всегда с бесконечной признательностью.



"В его музыке есть красота и надежда"

Фото: AP/David Karp

Смерть Эннио Морриконе стала серьезной потерей для всех. Так, Владимир Хотиненко, режиссер фильма "72 метра", для которого композитор написал музыку, отметил, что маэстро внес в кинематограф "неповторимую гармонию".

"Это же Италия, она столько родила замечательных композиторов и режиссеров, а он попал в эпоху. Но это композитор, безусловно, узнаваемый. Я смотрел недавно "Однажды в Америке", вот эту тему из двух нот не перепутаешь ни с какой другой. Узнавание с двух нот музыкальной темы – это показатель качества", – подчеркнул режиссер в беседе с Москвой 24.





Владимир Хотиненко режиссер и сценарист Как я в свое время написал ему, что в музыке вашей есть красота и надежда. Именно это нужно моему фильму, в ней есть смысл и растворенная в каждой ноте любовь.

Хотиненко также вспомнил случай, когда он с итальянским композитором обсуждал музыку к фильму. Во время беседы российский режиссер спросил, как Морриконе работал с другим маэстро Серджио Леоне. В ответ на это Марриконе рассказал, что Серджио попросил его просто написать "хорошую музыку, а он найдет, куда поставить". Такую же просьбу высказал и Хотиненко.

"Конечно, его музыка была не просто иллюстрацией к тому, что снимали, а это было воедино. Мне он говорил, что музыку к фильму так напишу, но финальную часть по изображению будут делать", – заключил он.

Пианист Денис Мацуев рассказал Москве 24, что тоже лично общался с итальянским композитором. По его словам, это утрата для всей мировой культуры.

"Его мелодизм, его неповторимая интонация, его фраза – это музыка Морриконе. Его музыка – один из самых главных действующих героев всех фильмов, для которых он писал. Безусловно, когда ты вспоминаешь шедевры Бертолуччи или Тарантино, одно из первых, что приходит в голову, это его композиции", – подчеркнул Мацуев.

Музыкант добавил, что в обычной жизни Морриконе был абсолютно простым в общении и обладал "замечательным чувством юмора".

В свою очередь, первый зампред Совета Союза композиторов РФ и дирижер Александр Клевицкий также рассказал об опыте работы с известным композитором. По его словам, Морриконе дирижировал Академическим большим концертным оркестром имени Силантьева.

"Это было потрясающее. Что тут говорить – великий! Весь музыкальный мир понес тяжелейшую утрату", – отметил композитор в разговоре с Москвой 24.





Александр Клевицкий первый зампред Совета Союза композиторов РФ Поскольку мне самому приходилось его музыку играть и дирижировать, то признаюсь, что у него безукоризненные партитуры, очень интересные. Свойство гения – сочинять просто, но здорово. И иногда думаешь, почему тебе это не пришло в голову.

Клевицкий пояснил, что, несмотря на итальянское происхождение, музыка у Морриконе всегда была интернациональной, всем понятной.

"Это просто потрясающая музыка, музыка на века. Он настолько яркий композитор, что у него много появилось подражателей. Очень многие композиторы взяли его музыку на вооружение, поэтому очень много появилось подделок", – посетовал он.

Кроме того, Клевицкий признался, что его любимая мелодия из репертуара Морриконе – композиция из фильма "Однажды в Америке".



Соболева Илона, Федотов Анатолий