Прощание с Михаилом Багдасаровым пройдет в Цирке на Цветном бульваре 11 мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Прощание с народным артистом РФ, дрессировщиком Михаилом Багдасаровым пройдет 11 мая в Цирке на Цветном бульваре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.
"Прощание с Багдасаровым состоится 11 мая в 12:00 в Цирке на Цветном бульваре. Там же отпевание. Похоронят на Троекуровском кладбище", – уточнили в пресс-службе.
Кроме того, в Росгосцирке рассказали, что COVID-19 у дрессировщика не подтвердился, он скончался от бронхита, осложненного бактериальной инфекцией.
Ранее сообщалось, что Михаила Багдасарова похоронят на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище.
Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался 4 мая в возрасте 75 лет.
Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку. В 16 лет он поступил в цирк униформистом. После этого работал в группе дрессировщицы Маргариты Назаровой в течение 9 лет.
В 1973 году дрессировщик начал выступать с самостоятельной программой. Он работал со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами. Также он руководил аттракционом "Тигры-шоу" с 18 уссурийскими тиграми, который создал в 1991 году.
В 1997 году Михаил Багдасаров получил почетное звание народного артиста России.
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