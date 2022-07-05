В ГБУ "Ритуал" опровергли, что могилу актрисы Крачковской сровняли с землей

Фото: телеграм-канал "ГБУ Ритуал"

В московском государственном бюджетном учреждении "Ритуал" опровергли информацию о том, что могилу актрисы Натальи Крачковской на Троекуровском кладбище сровняли с землей. Об этом сообщается в телеграм-канале организации.

"Информация в СМИ о том, что захоронение Натальи Крачковской сровняли с землей, не соответствует действительности. На могиле актрисы, по желанию ответственного за захоронение, было проведено комплексное благоустройство", – говорится в сообщении.

В похоронной службе отметили, что с могилы актрисы вывезли грунт, после чего на участке уложили геотекстильное основание, которое засыпали гранитной крошкой.

Наталья Крачковская умерла 3 марта 2016 года на 78-м году жизни. Причиной смерти актрисы, испытывавшей множество проблем со здоровьем, стал острый инфаркт миокарда. 5 марта Крачковская была похоронена на Троекуровском кладбище Москвы.