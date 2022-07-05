Прощание с Леонидом Шварцманом. Прямой эфир

В Доме кино проходит церемония прощания с советским и российским режиссером-мультипликатором Леонидом Шварцманом. Проститься пришли родные и близкие мастера. Погребение Леонида Шварцмана состоится в этот же день в селе Заречье Киржачского района.

Режиссер-мультипликатор скончался на 102-м году жизни 2 июля.

Художник-мультипликатор Юрий Норштейн, комментируя журналистам смерть коллеги, назвал Леонида Шварцмана лучшим художником "Союзмультфильма", который отлично владел карандашом и прекрасно создавал персонажей. По мнению Норштейна, с этим мастером невозможно никого сравнивать.

Шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков в беседе с журналистами назвал Леонида Шварцмана классиком советской анимации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил слова соболезнования родным и близким художника-мультипликатора.

Леонид Шварцман работал в "Союзмультфильме" с 1948 года. Он является автором образа Чебурашки в мультфильме "Крокодил Гена".

Как художник-постановщик он принимал участие в съемках мультфильмов "Дядя Степа – милиционер", "Аленький цветочек", "38 попугаев", "Котенок по имени Гав" и многих других.