Умер актер Виталий Альшанский

Фото: instagram.com/vitaliy_and_vitaliy

Российский актер Виталий Альшанский, известный ролями в сериалах "Бригада", "Диверсант" и "Полицейский с Рублевки", скончался в возрасте 52 лет, сообщила актриса Ольга Сидорова.

"Он умер. Я точно не знаю, что произошло. Говорят, что сердечная недостаточность", – цитирует Сидорову РИА Новости.

Она заявила, что новость о смерти артиста оказалась для нее неожиданной, поскольку при общении Альшанский никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

"Виталик был совершенно здоровый, по крайней мере, как я его знала. Меньше месяца назад мы виделись, он пел, танцевал, мы с ним общались, никаких намеков на то, что человеку нехорошо, не было", – объяснила Сидорова.

Виталий Альшанский родился в 1968 году в Новочеркасске. Выпускник режиссерского факультета Театрального института имени Щукина. Карьеру в качестве актера начал еще в детстве, приняв участие в съемках киножурнала "Ералаш" в 1974 году. Широкую известность Альшанскому принесли роли в сериалах и фильмах "Бригада", "Бумер", "Диверсант", "Псевдоним "Албанец", "Кухня", "Молодежка", "Полицейский с Рублевки" и других.