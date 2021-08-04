В Москве началась церемония прощания с Ясеном Засурским

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В Москве началась церемония прощания с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским.

Проводить в последний путь Засурского можно во дворике журфака МГУ. Затем его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ясен Засурский ушел из жизни 1 августа на 92-м году жизни.

Свои соболезнования родным и близким Засурского выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. За свою карьеру он удостоился множества орденов и почетных наград. В 2003 году получил звание заслуженного профессора, а в 2018 – заслуженного журналиста России.