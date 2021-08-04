Церемония прощания с Ясеном Засурским. Прямой эфир

Во дворе журфака МГУ проходит церемония прощания с президентом факультета журналистики Ясеном Засурским. Проститься пришли близкие люди, коллеги и студенты профессора. В этот же день Засурский будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Ясен Засурский умер на 92-м году жизни.

Соболезнование родным, друзьям и коллегам выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Он был деканом факультета журналистики МГУ на протяжении 42 лет. В 2003 году Ясен Засурский получил звание заслуженного профессора МГУ, а в 2018 году признан заслуженным журналистом России.