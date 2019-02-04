Скончался бывший защитник ЦСКА Александров

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Александров ушел из жизни в возрасте 66 лет, сообщается в аккаунте спортивного клуба в Twitter.

Прощание состоится во вторник, 5 февраля, в 10:30 в клинике МЕДСИ на 6-м километре Пятницкого шоссе.

Александров выступал за "Локомотив" в 1976–1977 годы и 1979-1982 годы. За ЦСКА играл в 1978 году. Также в карьере игрока были СКА Ростов-на-Дону, "Спартак" Кострома и ногинский клуб "Знамя".

По окончании карьеры работал тренером футбольной школы московского "Спартака".

В начале января после продолжительной болезни умер футболист "Локомотива" Виктор Разумовский. Он был нападающим "Локомотива" в 1954-1957 годах.