Советский футболист Разумовский умер на 87-м году жизни

Фото: fclm.ru

Футболист "Локомотива" Виктор Разумовский ушел из жизни после продолжительной болезни. Ему было 86 лет, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

""Локомотив" скорбит об утрате и выражает соболезнования родным и близким Виктора Николаевича", – сказано в сообщении.

Отмечается, что ветерана ФК не стало 4 января. Разумовский был нападающим "Локомотива" в 1954-1957 годах. Будучи сыном голкипера "Казанки" и "Локомотива" Николая Разумовского, он являлся потомственным "локомотивцем".

За свою карьеру удостоился званий мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР. С начала 1990-х годов Разумовский работал в футбольной школе в "Чертаново".