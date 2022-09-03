Полиция оцепила вход на Новодевичье кладбище перед похоронами Горбачева

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Правоохранительные органы выставили оцепление с обеих сторон от входа на Новодевичье кладбище, где 3 сентября пройдут похороны первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, сообщает ТАСС.

За 200 метров от входа в районе церкви Иоанна Богослова установили металлоискатели. Полиция также проверяет сумки, в том числе на предмет колющих и режущих предметов. Рано утром посетителей на кладбище не пропускали, отмечая, что оно сегодня закрыто. Сейчас запрета на посещение нет.

На Новодевичьем кладбище идут последние приготовления перед захоронением Горбачева идут. Несколько минут назад на территории кладбища прошла репетиция почетного караула, который будет присутствовать на похоронах.

Сейчас в Колонном зале Дома Союзов проходит церемония прощания с бывший президентом СССР. В Колонном зале выставили почетный караул. У гроба разместили большой черно-белый портрет первого президента СССР, выставили государственные награды Горбачева. В зале множество венков с траурными лентами.

Люди, желающие проститься с Горбачевым, начали выстраиваться в очередь рядом с Большим театром и у Камергерского переулка. Сотни людей друг за другом проходят в зал с цветами.

Проводить бывшего президента СССР в последний путь приходят также известные политики, журналисты, актеры, общественные деятели.

Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 91 года.

Соболезнования в связи со смертью последнего лидера СССР выразили Владимир Путин, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, а также зарубежные политики, в числе которых президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

