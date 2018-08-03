Прощание с Юрием Мартыновым состоится 4 августа

Фото: кадр из сериала "Вечный зов"

Прощание с заслуженным артистом России актером Юрием Мартыновым состоится в субботу, 4 августа. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственного театра киноактера.

Время, место прощания и похорон родственники пока не уточняют.

Ранее сообщалось, что Юрий Мартынов умер на 85-м году жизни.

Актер с 1960 года служил в Государственном театре киноактера. Он сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых такие популярные картипны, как "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень" и "Неуловимые мстители".