Актер "Вокзала для двоих" Юрий Мартынов умер на 85-м году жизни

Заслуженный артист России Юрий Мартынов умер на 85-м году жизни. Об этом заявила пресс-служба Государственного театра киноактера, на сцене которого играл актер, передает ТАСС.

"Коллектив театра выражает искренние соболезнования в связи со смертью 2 августа 2018 года заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", – сообщила пресс-служба театра.

Юрий Мартынов с 1960 года служил в Государственном театре киноактера. Он сыграл более чем в 120 фильмах, однако наиболее полюбился зрителям в кинокартинах "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень" и "Неуловимые мстители".

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