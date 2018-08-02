Умер актер из "Шпион, выйди вон!" Бернард Хептон

2 августа, 13:38
Фото: www.imdb.com
Британский актер театра и кино, продюсер Бернард Хептон скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает "Газета.ру".
В 1970–1980-е годы Хептон регулярно снимался в сериалах компании BBC. Он зачастую шутил, что его амплуа на экране – "нечестивые иностранцы". В частности, актер исполнил роли немецкого коменданта в сериале "Кольдиц" и бельгийского бойца сопротивления в "Тайной армии". Кроме того, пишет издание, он снимался в телеадаптациях Джона Ле Карре, например, сыграл венгерского шпиона Тоби Эстергази в фильме "Шпион, выйди вон!".
По информации издания, у Хептона было две жены. После смерти своей первой супруги Нэнси Джексон он женился на Хилари Лидделл. Они прожили вместе до ее смерти в 2013 году. Уточняется, что детей у актера не осталось, а его наследниками являются племянница и племянник.
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