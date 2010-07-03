Заслуженный преподаватель МГУ найден мертвым в столице

Тело кандидата философских наук Григория Судьина обнаружено в квартире на юге столицы.

"В понедельник, 1 июля, в квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего мужчины с гнилостными изменениями. Проводится проверка", – цитирует Агентство "Москва" источник в полиции.

Согласно открытым данным в Сети, Григорий Судьин – кандидат философских наук (1982), доцент (1985), преподаватель кафедры истории русской философии МГУ имени Ломоносова.