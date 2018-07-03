В Ереване умерла певица Надежда Саркисян

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В Ереване на 63-м году жизни после продолжительной болезни скончалась певица Надежда Саркисян. Об уходе артистки сообщили в Ереванском государственном колледже культуры.
Певица длительное время боролась с онкологическим заболеванием.
Саркисян родилась в Ереване 17 октября 1954 года. Училась в Московском художественном театре Российской армии. Начала карьеру в ансамбле "Серпантин". С 1977 по 1987 год Саркисян работала в ансамбле Константина Орбеляна. В 2010 году она стала заслуженной артисткой Армении. Возглавляла колледж культуры.
В 1982 году снялась в фильме "Дантист". Также появлялась в фильмах "Невестка из Джермука" (1997) и "Осенний абрикос" (2008).
Дочь певицы – исполнительница Эмми (Эмма Беджанян) – представляла Армению на конкурсе "Евровидение-2011".
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