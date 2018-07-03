В Ереване умерла певица Надежда Саркисян

В Ереване на 63-м году жизни после продолжительной болезни скончалась певица Надежда Саркисян. Об уходе артистки сообщили в Ереванском государственном колледже культуры.

Певица длительное время боролась с онкологическим заболеванием.

Саркисян родилась в Ереване 17 октября 1954 года. Училась в Московском художественном театре Российской армии. Начала карьеру в ансамбле "Серпантин". С 1977 по 1987 год Саркисян работала в ансамбле Константина Орбеляна. В 2010 году она стала заслуженной артисткой Армении. Возглавляла колледж культуры.

В 1982 году снялась в фильме "Дантист". Также появлялась в фильмах "Невестка из Джермука" (1997) и "Осенний абрикос" (2008).

Дочь певицы – исполнительница Эмми (Эмма Беджанян) – представляла Армению на конкурсе "Евровидение-2011".