Прощание с комментатором Розановым состоится 4 марта

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Церемония прощания со спортивным комментатором Юрием Розановым состоится 4 марта, как сообщил в своем Telegram-канале комментатор Михаил Моссаковский.

"В четверг (4 марта. – Прим. ред.) в 11:00 состоится гражданская панихида по адресу улица Маршала Тимошенко, 25 (зал гражданской панихиды при морге ЦКБ)", – написал он.

Юрий Розанов умер на 60-м году жизни 3 марта 2021 года.

Карьеру комментатора Розанов начал в 1996 году на "НТВ-Плюс". Среди спортивных болельщиков он известен по работе на футбольных и хоккейных матчах – в частности, неоднократно работал на эфирах молодежной сборной России по хоккею. Кроме того, Розанов принимал участие в озвучке игр из серии футбольных симуляторов FIFA.

